На в'їзді до Харкова віявили чоловіка, який розшукувався за хуліганство

На Харківщині прикордонники виявили чоловіка, підозрюваного у скоєнні злочину
Про це РЕДПОСТ повідомили у Східному регіональному управлінні ДПСУ.
Це сталося днями на одному з контрольних постів. Під час перевірки документів 23-річного громадянина, який прямував рейсовим автобусом до Харкова прикордонники встановили, що особа знаходиться в розшуку за підозрою у скоєнні кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 296 ККУ «Хуліганство».
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День ідеальний для планування та аналізу, а також для ведення вже розпочатих справ, проте погано підходить для нових проектів та роботи в авральному режимі.
Перша половина дня у Харкові буде ясною, а після обіду з'являться хмари. У другій половині дня очікується дощ, який йтиме до самого вечора.
У другу неділю травня багато країн, зокрема Україна, відзначають День матері.
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