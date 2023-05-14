На в'їзді до Харкова віявили чоловіка, який розшукувався за хуліганство

Про це РЕДПОСТ повідомили у Східному регіональному управлінні ДПСУ.

Це сталося днями на одному з контрольних постів. Під час перевірки документів 23-річного громадянина, який прямував рейсовим автобусом до Харкова прикордонники встановили, що особа знаходиться в розшуку за підозрою у скоєнні кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 296 ККУ «Хуліганство».