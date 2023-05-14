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14.05.2023  13:41   Рита Парфенова

На в'їзді до Харкова віявили чоловіка, який розшукувався за хуліганство

На Харківщині прикордонники виявили чоловіка, підозрюваного у скоєнні злочину

прикордонники

Про це РЕДПОСТ повідомили у Східному регіональному управлінні ДПСУ.

Це сталося днями на одному з контрольних постів. Під час перевірки документів 23-річного громадянина, який прямував рейсовим автобусом до Харкова прикордонники встановили, що особа знаходиться в розшуку за підозрою у скоєнні кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 296 ККУ «Хуліганство».

Наразі, для прийняття подальшого правового рішення, громадянина передали співробітникам компетентних правоохоронних органів.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на станції метро працівники відділу поліції в метрополітені виявили 59-річного мешканця міста Тернопіль, який розшукується за вчинення крадіжки співробітниками ГУНП в Тернопільській області.

 


Источник:   Східне регіональне управління Держприкордонслужби
 Тэги:  прикордонники, харків, дпсу
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