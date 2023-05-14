14.05.2023 14:42 Рита Парфенова

На Харківщині на місці ракетного удару лагодять каналізацію та електропостачанння (фото)

У ніч проти 14 травня російські окупанти вдарили по селищу Золочів Харківської області.

Це перший удар по цьому населеному пункту за останній два місяці, повідомив «Слобідському краю» повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає РЕДПОСТ.



«Сьогодні вночі о 00:05 окупанти вдарили по Золочеву. Це перший обстріл селища за останні два місяці. Там немає жодного військового об’єкту, це цивільна інфраструктура: багатоквартирні та приватні будинки навкруги. В результаті удару ракети С-300 пошкоджено три багатоквартирні будинки та два гаражі, знищено один гараж. Вирва утворилася велика: завширшки метрів 30 і глибиною десь метрів п’ять. Пошкодили каналізації, енергомережі. Один мікрорайон залишився без світла, енергетики вже працюють, впродовж сьогодні електропостачання відновлять. Наразі люди активно наводять порядок на місці удару. Найголовніше, що немає жертв», – розповів Віктор Коваленко.



Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч на 14 травня російські військові завдали ракетний удар по Новобаварському району м. Харкова.



