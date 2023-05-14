Харківщина на ранок 14 травня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 13 по 14 травня 2023 року сталися дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами.
Загалом про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 14 травня.
Близько 09:00 13 травня окупаційні війська рф нанесли масований артилерійський удар по житловим будинкам мирного села Хатнє Великобурлуцької громади. Вже о 09:15 рятувальники 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини вирушили до місця події для гасіння пожежі та допомоги цивільним. На час їх прибуття спостерігалася пожежа у приватному будинку на площі 60 кв.м. 43-річна жінка отримала уламкові поранення ніг. Також були виявлені чисельні пошкодження ще 3-х приватних домоволодінь та електропідстанції. Пожежа, спричинена ворогом, була локалізована о 10:00 та ліквідована о 10:37.
О 10:00 внаслідок ворожого обстрілу зайнявся житловий будинок у с. Огірцеве Вовчанської ТГ. Також постраждав 62-річний місцевий мешканець, який отримав осколкове поранення лівої гомілки. Виїзд підрозділів ДСНС для ліквідації цієї пожежі був неможливий через постійну загрозу повторних обстрілів.
4 рази рятувальники проводили перевірки місць влучання ворожих снарядів і ракет.
Окрім чисельних пошкоджень у с. Хатнє Великобурлуцької громади, близько 19:00 подібні руйнування ще 3-х приватних домоволодінь виявлені у м. Вовчанську.
Близько 00:00 окупанти здійснили чергові ракетні удари по м. Харкову та селищу Золочів. Зафіксовані пошкодження інфраструктурного об’єкту, а також житлових багатоквартирних будинків, гуртожитку, приватних гаражів та автомобілів. На щастя ніхто не постраждав.
Протягом доби з 13 по 14 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 31 оперативний виїзд, з яких:
Раніше РЕДПОСТ писав, що проти ночі з 13 на 14 травня ворог завдав ракетних ударів, попередньо ЗРК С-300, по Харкову та смт Золочів Богодухівського району.
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