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15.05.2023  18:52   Дмитро Колонєй

На Харківщині ворог намагався наступати та покращити тактичне становище

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 15 травня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
  • На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли 9 населених пунктів Харківщини: Козача Лопань, Гоптівка, Лук’янці, Гатище, Бударки, Нестерне, Кругле, Землянки, Стариця.
  • На Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Цієї доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Кислівка. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали 13 селищ  Харківщини: Дворічанське, Кам'янка, Красне Перше, Митрофанівка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Куп’янськ, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області

 


Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  обстановка, харків, агрессия россии
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