15.05.2023 18:52 Дмитро Колонєй
На Харківщині ворог намагався наступати та покращити тактичне становище
Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 15 травня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
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На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли 9 населених пунктів Харківщини: Козача Лопань, Гоптівка, Лук’янці, Гатище, Бударки, Нестерне, Кругле, Землянки, Стариця.
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На Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Цієї доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Кислівка. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали 13 селищ Харківщини: Дворічанське, Кам'янка, Красне Перше, Митрофанівка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Куп’янськ, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області
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