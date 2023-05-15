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15.05.2023  19:08   Василь Голосний

У Харкові привітали багатодітні сім'ї (фото)

Урочистий прийом з нагоди Міжнародного дня сімʼї пройшов 15 травня.


Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
Харківський міський голова Ігор Терехов подякував батькам за виховання дітей та зазначив, що в умовах війни цінність родини відчувається особливо гостро, повідомляє РЕДПОСТ.
 
«Нинішні обставини показали всім нам, наскільки важлива сім'я та підтримка. Багато хто зараз захищає нашу країну на фронті, і ми молимося про те, щоб усі сини та доньки якнайшвидше повернулися додому цілими та неушкодженими. Чимало сімей розділила війна, але всі ми сподіваємося, що вже невдовзі знову разом щасливо житимемо у мирному українському Харкові! Я дякую вам за те, що ви виховуєте в наших дітях почуття гідності, прищеплюєте правильні цінності та любов до України», - наголосив Ігор Терехов.
 
З нагоди свята мер вручив багатодітним сім'ям Подяки міського голови.

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Источник:   Міська рада
 Тэги:  ігор терехов, харків, поздоровлення, день сім?ї
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