16.05.2023 07:30 Рита Парфенова

16 травня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

З 2018 року 16 травня відзначається Міжнародний день світла.





Ця дата знаменує річницю першої демонстрації Теодором Майманом роботи лазерного променя 16 травня 1960 року.



Нове свято покликане пропагувати роль світла та світлових технологій у сучасній науці, стимулювати розвиток освіти, наук, заснованих на світлових технологіях, а також впроваджувати у життя громадян усього світу результати такої наукової діяльності.



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День біографів відзначається у річницю першої зустрічі Семюела Джонсона з його майбутнім біографом Джеймсом Босуеллом.



Зустріч відбулася в одному з книгарень Лондона в 1763 році, а результатом відносин, що встановилися між ними, стало опубліковане в 1791 році двотомне «Життя Семюела Джонсона».



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Генеральна Асамблея ООН проголосила 16 травня Міжнародним днем мирного співіснування, наголосивши, що його проведення є способом регулярної мобілізації зусиль міжнародного співтовариства на заохочення миру, терпимості, єднання, взаєморозуміння та солідарності, а також висловлення його прихильності до спільноти без збереження і збереження відмови від відмінностей та різноманіття, з метою досягнення сталого світу, солідарності та гармонії у всьому світі.

Прикмети дня

У народі цей день називали «Мавра Розсадниця», оскільки висаджували паростки капусти у відкритий ґрунт.



Наші пращури вважали, що особливу силу цього дня має молода кропива, тому з неї готували зелений борщ і навіть били один одного, щоб «позбавити хвороб».

Що не можна робити 16 травня

Не рекомендують втручатися в чужі справи, бо зіб’єтеся із власного шляху.

Подорожі найкраще перенести на інший день.

Також цього дня

Ще в 19-му столітті в Харкові почалася боротьба з незаконно встановленими МАФами: 16 травня 1816 року на засіданні міської думи «в присутності новопризначеного губернатора Муратова дума ухвалила очистити всі міські площі від куренів, збудованих без дозволу начальства і поза планом, оскільки місто і загрожують пожежними лихами…» Ярмарочні балагани виносять на Захарківську площу, знищують «міняльні столики», а балагани для торговців «червоним» товаром вирішують будувати на майданах на розсуд губернатора.



1881 – у Німеччині відкрито пасажирський рух на першому у світі трамваї.



1920 - Жанна д'Арк, народна героїня Франції, була канонізована Ватиканом.



1929 – вперше відбулася церемонія вручення нагород Американської академії кіномистецтв. Призи, що вручаються, стали називатися «Оскарами» тільки з 1931 р., а тоді приз за кращу жіночу роль отримала Джанет Гейнор, за чоловічу – Еміль Яннінгс, а «Крила» режисера Вільяма Веллмана стали фільмом-переможцем. У цьому німому фільмі розповідалося про закоханих в одну жінку (її грала Клара Боу) двох американських льотчиків під час Першої світової війни.



1953 – народився Пірс Броснан, англо-американський актор, передостанній Джеймс Бонд.



1970 - збірна Англії з футболу, яка записала пісню "Back Home" у своєму виконанні, на три тижні очолила британський хіт-парад. На мексиканських полях їм супроводжував менший успіх і англійці повернулися додому, втративши чемпіонське звання.



1985 – початок антиалкогольної кампанії у СРСР. 16 травня 1985 року вийшов Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про посилення боротьби з пияцтвом», що стало початком антиалкогольної кампанії в СРСР, метою якої була боротьба з пияцтвом, зміцнення громадського порядку та трудової дисципліни.



1986 – народилася Меган Фокс, американська актриса.



2004 – І місце на 49-му міжнародному музичному конкурсі "Євробачення" посіла українська співачка Руслана.



2008 – Україна стала 152-м членом Світової організації торгівлі.

Іменини відзначають:

Микола, Павло, Петро, Тимофій, Уляна, Феодосій.



