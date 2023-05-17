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17.05.2023  09:56   Рита Парфенова

Військові рф посилили обстріли Харківщини, – ХОВА

Останнього часу російські окупанти збільшили частоту терористичних атак на мирне населення Харківської області.

ракета С300
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ранкове зведення ХОВА,  ворог використовує широкий спектр зброї, включаючи ствольну та реактивну артилерію, міномети, авіацію, безпілотні апарати, ракетне озброєння та стрілецьку зброю.
 
За офіційними даними, протягом останнього місяця ворог понад 140 разів обстрілював Харківщину. В тому числі 24 обстріли - ракетні.

Цілями російської армії є переважно цивільні об'єкти та мирне населення, що порушує норми міжнародного Гуманітарного права.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що щонайменше 24 населені пункти Харківщини потерпали від ворожих обстрілів минулої доби.

 


Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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