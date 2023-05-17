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17.05.2023  10:24   Рита Парфенова

Неповнолітню розповсюджувачку наркотиків затримали на дитячому майданчику у Харкові (фото)

У Харкові поліція викрила неповнолітню у збуті наркотиків. Під час особистого огляду та у схованках правоохоронці вилучили згортки з “солями” та амфетаміном.

У Харкові поліція викрила неповнолітню у збуті наркотиків
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, 15 травня правоохоронців повідомили, що на одному з дитячих майданчиків Слобідського району Харкова перебуває підозріла особа.
 
Прибувши на місце події, працівники поліції виявили 17-річну дівчину. Неповнолітня зізналася, що має при собі згорток наркотичної речовини «сіль» вагою 70 грамів та 300 грамів амфетаміну.
 
У Харкові поліція викрила неповнолітню у збуті наркотиків У Харкові поліція викрила неповнолітню у збуті наркотиків
 
Правопорушниця повідомила, що зберігала наркотичну речовину з метою збуту та вказала 7 місць, де раніше сховала закладки.
 
Наразі дівчині повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.
 
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові затримали закладницю з чисельною кількістю наркотиків.

 


Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  наркотики, харків
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