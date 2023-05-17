Неповнолітню розповсюджувачку наркотиків затримали на дитячому майданчику у Харкові (фото)

17.05.2023 10:24 Рита Парфенова

У Харкові поліція викрила неповнолітню у збуті наркотиків. Під час особистого огляду та у схованках правоохоронці вилучили згортки з “солями” та амфетаміном.

Прибувши на місце події, працівники поліції виявили 17-річну дівчину. Неповнолітня зізналася, що має при собі згорток наркотичної речовини «сіль» вагою 70 грамів та 300 грамів амфетаміну.

Правопорушниця повідомила, що зберігала наркотичну речовину з метою збуту та вказала 7 місць, де раніше сховала закладки.

Наразі дівчині повідомили про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.