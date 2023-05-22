22.05.2023 11:17 Рита Парфенова

На Харківщині заборона купального сезону: де саме

Цьогоріч купальний сезон у Балаклійській громаді відкривати не будуть



Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Балаклійську міську військову адміністрацію.



Рішення про невідкриття пляжного сезону прийнято на комісії з техногенно екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Балаклійської міської ради. «через неможливість забезпечення безпеки відпочивальників, купальний сезон не відкривати», – йдеться у рішенні.



Таке рішення пояснюється тим, що велика територія лісосмуг і пляжів на Балаклійщині залишається замінована, а в акваторіях водойм можливе знаходження великої кількості не розірваних боєприпасів.



Мешканців громади закликають утриматись від пляжного відпочинку у період війни.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 7 місць відпочинку населення на водних об’єктах визначено на Харківщині цьогоріч.



