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22.05.2023  11:17   Рита Парфенова

На Харківщині заборона купального сезону: де саме

Цьогоріч купальний сезон у Балаклійській громаді відкривати не будуть

купальний сезон відкривати не будуть


Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Балаклійську міську військову адміністрацію.

Рішення про невідкриття пляжного сезону прийнято на комісії з техногенно екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Балаклійської міської ради. «через неможливість забезпечення безпеки відпочивальників, купальний сезон не відкривати», – йдеться у рішенні.

Таке рішення пояснюється тим, що велика територія лісосмуг і пляжів на Балаклійщині залишається замінована, а в акваторіях водойм можливе знаходження великої кількості не розірваних боєприпасів.

Мешканців громади закликають утриматись від пляжного відпочинку у період війни.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 7 місць відпочинку населення на водних об’єктах визначено на Харківщині цьогоріч.

 


Источник:   Балаклійська міська військова адміністрація
 Тэги:  купальний сезон, харків
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