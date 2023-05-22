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22.05.2023  11:20   Віталій Хінєвіч

Розмінування Харківської області: скільки за добу знищено вибухонебезпечних предметів

За минулу добу 21 травня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 4400 квадратних метрів.

міни
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Повідомляється, що роботи з розмінування проводились у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області. Саперами виявлено та знешкоджено 33 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 32 піротехнічні розрахунки ДСНС у складі 160 саперів та 64 одиниць техніки.
 
Починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили близько 2528 га території, 275,2 км автомобільних доріг, 1664 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 189 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 61 тис. 399 ВНП.
 
«У разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки одразу треба повідомити за номером телефону — 101»,- зазначили рятувальники.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 21 по 22 травня 2023 року рятувальники Харківщини ліквідували три пожежі.
 

Источник:   ДСНС Харківської області
 Тэги:  харків, розмінування
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