22.05.2023 11:45 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники здійснють систематичні обстеження мереж водовідведення

Фахівцями використовується унікальне обладнання, яке дозволяє оперативно проводити телеобстеження колекторів та трубопроводів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП "Харківводоканал".

Як повідомив сьогодні, 22 травня, начальник лабораторії Петро Онацький, минулого року, незважаючи на жорстоку ворожу агресію, фахівцями було проведено діагностику 80 ділянок мереж водовідведення різного діаметру.

«Активними темпами продовжуємо роботу і в поточному році. Нещодавно провели обстеження ділянок самопливних каналізаційних колекторів на проспекті Гагаріна (діаметр 1500 мм) і на вулиці Механізаторській (діаметр 2000 мм). Після проведення обстеження склали відповідний акт із фотографіями окремих ділянок та детальним описом стану колекторів», - відзначив Петро Онацький.

Начальник лабораторії поінформував, що у роботі використовується унікальне обладнання, яке дозволяє оперативно проводити телеобстеження колекторів та трубопроводів діаметром до 3000 мм.

Діагностика виконується кольоровою поворотною відеокамерою, розташованою на плаваючому модулі. Отриманий відеозапис із зображенням колектора фіксується на цифрові носії для подальшої обробки та аналізу.



