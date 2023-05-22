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22.05.2023  11:53   Рита Парфенова

У Харкові пройде онлайн-змагання з віджимань: як зареєструватися

Прийняти участь у знаганні можуть усі бажаючі з різним рівнем підготовки, віком від 7 років.


змагання з віджимань

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, змагання з віджимань проходитимуть онлайн для різних вікових категорій 1 червня (початок ‐ о 13:00). До участі запрошуються спортсмени з різним рівнем підготовки від 7 років.

Вікові категоріії:
- молодші діти (7-9 років);
- старші діти (10-12 років);
- юніори (13-15 років);
- дорослі (16+ років);
- родини (мама, тато, дитина).

Кожен учасник повинен зробити найбільшу кількість віджимань за 1 хв. Техніку виконання оцінюватимуть чотири судді за 100-бальною системою за такими критеріями: амплітуда, положення тіла, ліктів і кистей, загальне враження.

Реєстрація - обов’язкова: https://t.me/workoutco.

Онлайн-трансляція змагань відбудеться на сторінці організатора Олени Привалової в інстаграм.

Захід проходитиме за підтримки Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту.

Раніше РЕДПОСТ писав, що вихованка Харківського бадмінтонного спортивного клубу Софія Лаврова здобула дві медалі на змаганнях «Yonex 3 borders U19», який відбувся у Франції.

 


Источник:   ХМР
 Тэги:  спорт, змагання, віджимання, харків
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