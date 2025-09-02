02.09.2025 17:39 Дмитро Колонєй

Протягом купального сезону у Харкові потонуло троє людей

Як пройшов літній сезон на водоймах міста розповіли у Спеціалізованій водно-рятувальній службі Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ , у Харкові завершився купальний сезон, протягом якого водно-рятувальна служба міста забезпечувала безпеку громадян на водних об’єктах, що перебувають у зоні її обслуговування:

врятовано 116 осіб, серед яких - 46 дітей.

медичну допомогу на місці надано 139 особам, у 16 випадках виникла необхідність виклику бригад медичної допомоги.

зафіксовано три випадки загибелі людей, один з яких стався поза межами зони обслуговування постів.Загалом у 2025 році на водних об’єктах Харкова загинули вісім осіб.

НачальникКУ «СВРС г. Харькова» Ангеліна Никифорова зазначила, що, попри постійне чергування та готовність до оперативного реагування рятувальників, трагічних випадків уникнути не вдалося, що підкреслює важливість дотримання правил безпечної поведінки на воді. А також закликала всіх мешканців та гостей Харкова бути відповідальними, обережними й не залишати дітей без нагляду біля водойм.

