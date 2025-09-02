02.09.2025 18:04 Дмитро Колонєй

Правоохоронці Харківщини спіймали чоловіка, який вступив у статеві відносини з неповнолітньою, а потім почав душити

Дівчину знайшли непритомною у лісосмузі на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 30 серпня 2025 року до правоохоронців звернулася 36-річна жінка, яка понфомувала, що невідомий вчинив злочинні дії щодо її 15-річної доньки.

Слідчі встановили, що 19-річний хлопець, в одному з селищ міського типу, познайомився з 15-річною дівчиною. По дорозі додому в лісосмузі він вчинив з неповнолітньою дії сексуального характеру за добровільною згодою, а потім почав душити дівчину, внаслідок чого вона втратила свідомість, й зник з місця події.

Чоловіку оголосили підозру у вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку та відправили його під домашній арешт.

Поліція Харківщини нагадує, що статеві стосунки з особами, які не досягли 16-річного віку, є кримінально караними. За подібні дії передбачена відповідальність незалежно від згоди неповнолітньої особи.

