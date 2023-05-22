22.05.2023 12:50 Віталій Хінєвіч
На Харківщині вандали поглумилися над могилами загиблих Героїв
Руйнування та пошкодження української символіки на цих могилах є прямою наругою над їх подвигом.
Про це заявили у Сахновщинській громаді, передає РЕДПОСТ
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«Могили загиблих Героїв нашої громади є святим місцем, де спочивають ті, хто віддав своє життя за нашу свободу та незалежність. Руйнування та пошкодження української символіки на цих могилах є прямою наругою над їх подвигом.
Ці акти вандалізму є неприпустимими, вони не мають права на існування в нашій громаді та повинні бути врегульовані відповідно до законів України.
Інформую кожного мешканця громади, що ця гостра проблема знаходиться на контролі керівництва, відділу поліції та СБУ",- йдеться у повідомленні.
Громадяни, у яких є будь-яка інформація про осіб, які стоять за цими актами вандалізму, негайно повідомте керівництво громади, поліцію або інші правоохоронні органи у будь-який зручний спосіб та час.
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