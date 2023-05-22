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22.05.2023  12:50   Віталій Хінєвіч

На Харківщині вандали поглумилися над могилами загиблих Героїв

Руйнування та пошкодження української символіки на цих могилах є прямою наругою над їх подвигом.

вандал
 
Про це заявили у Сахновщинській громаді, передає РЕДПОСТ.
 
«Могили загиблих Героїв нашої громади є святим місцем, де спочивають ті, хто віддав своє життя за нашу свободу та незалежність. Руйнування та пошкодження української символіки на цих могилах є прямою наругою над їх подвигом. 
 
Ці акти вандалізму є неприпустимими, вони не мають права на існування в нашій громаді та повинні бути врегульовані відповідно до законів України.
 
Інформую кожного мешканця громади, що ця гостра проблема знаходиться на контролі керівництва, відділу поліції та СБУ",- йдеться у повідомленні.
 
Громадяни, у яких є будь-яка інформація про осіб, які стоять за цими актами вандалізму, негайно повідомте керівництво громади, поліцію або інші правоохоронні органи у будь-який зручний спосіб та час.

Источник:   Сахновщинська громада
 Тэги:  харків. вандали
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