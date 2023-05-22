Який радіаційний фон в Харкові та області на 22 травня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 22 травня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
по м. Харкову 0,11 – 0,13 мкЗв/год:
по Харківській області 0,10 – 0,16 мкЗв/год:
Раніше РЕДПОСТ писав, що який радіаційний фон в Харкові та області на 21 травня.
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День ідеально підходить для ведення самостійного бізнесу, участі у громадських заходах та для занять спортом.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вдень місцями короткочайний дощ, гроза.
Щорічно, починаючи з 2001 року, 22 травня відзначається Міжнародний день біологічної різноманітності.
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