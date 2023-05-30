Харків стане іще кращим

Яким команда харківських архітекторів бачить новий післявоєнний Харків та які пілотні проєкти будуть першочергово реалізовані у межах генерального післявоєнного плану міста, розповів голова харківських архітекторів, що співпрацюють із Фондом Нормана Фостера, Дмитро Фоменко, передає РЕДПОСТ.
– Пане Дмитре, на якому етапі знаходиться співпраця з фондом Нормана Фостера?
– Протягом року наша робоча група, а це не тільки архітектори та історики, а й представники Харківської міської влади та команди мера Ігоря Терехова, які всіляко нас підтримують та надають необхідну допомогу, націлена була ознайомити Фонд Нормана Фостера і його особисто з Харковом. Не просто передати документи, а розповісти про місто, його історію, проблеми, наше бачення його розвитку. Ми сформулювати 15 основних тезисів щодо цього, кожен з яких має свої підпункти. Дуже важливо, щоб з ними ознайомилися жителі Харкова, експерти, фахівці різних сфер діяльності та життєзабезпечення міста, щоб вони доповнювали нашу програму і таким чином спільними зусиллями сформували загальну картину бачення розвитку Харкова. Зважаючи на це, згодом буде переформатована і наша робоча група.
– Яким команда харківських архітекторів бачить новий післявоєнний Харків?
– Найважливіше те, що розвиток Харкова можливий у тих межах, в яких він є зараз. У місті дуже багато районів, ресурс яких не задіяний на повну. Є багато підприємств, що або зовсім не працюють, або працюють частково. Тобто їхні території не приносять жодної користі. Тому потрібно провести моніторинг і з’ясувати, де, на яких площах ми можемо місто ущільнити. Основна думка – щоб Харків розвивався, йому не треба «розповзатися» за його кордони, шукати ресурс треба всередині. Місця вистачає. Наступний крок – замкнути транспортне кільце: щоб через центр транзитом не рухалися авто, у Харкові має з’явитися внутрішня кільцева дорога. Далі треба створити Каркас безпеки. Це своєрідна система заходів, що дозволить Харкову безпечно існувати у разі стихійних лих, а також воєнної агресії.
– Розкажіть про нові мікрорайони. Де вони будуть, якщо будуть, чи, можливо, перебудують ті, що є, наприклад Північну Салтівку?
– Ось це якраз питання з переліку заходів Каркасу безпеки. Кожен район вимагає індивідуального підходу щодо безпеки. Я спілкувався з військовими, тому що вони наразі головні безпекові експерти. Тож, проєктуючи нові райони, одразу треба закладати і безпекову складову. Наприклад, там, де військовим потрібен рів, він може бути у вигляді водойми. Тобто побажання військових ми зробимо вписаними у цивільну інфраструктуру, у ландшафт.
– Як відбувається спілкування з лордом Норманом Фостером та його командою?
– Я їздив до одного з його офісів, який розташовано у Мадриді. Спілкувався особисто. Хоч йому вже багато років, він сповнений енергії. З нами він провів цілий робочий день, задавав питання, був уважний до деталей. Що ще вразило: при тому, що він світова велич, лорд Фостер жодного разу не промовив «Я знаю краще». Він тільки підказував та ділився прикладам з досвіду, але право вибору залишав за нами. Відчувалося, що людина щиро хоче допомогти. Наразі Фонд Нормана Фостера розробляє 5 пілотних проєктів, ураховуючи специфіку найбільш складних ділянок у Харкові.
– Які пілотні проєкти будуть першочергово реалізовані в межах Генерального плану післявоєнного міста?
– Перший проєкт стосується реконструкції та побудови житла. Другий – «Зелений каркас міста», увагу акцентовано на наших річках, щоб вони були задіяні в інфраструктурі: на їхніх берегах мають з’явитися пішохідні стежки, велодоріжки, якими можна, гуляючи, дістатися будь-якого району міста, не перетинаючись з транспортним потоком. У третьому проєкті йдеться про концепцію Наукового парку: території ринка Барабашово набудуть нового сенсу. Це так зване переформатування якості життя. У цьому місці можна буде і жити, і працювати, і відпочивати. Четвертий проєкт – про транспорт, п’ятий – про збереження історичного спадку.
– Яким буде центральна частина Харкова та що буде з понівеченими адмінбудівлями міста?
– Ми хочемо, щоб усі рішення щодо цього у нашому місті вирішувалися, як у Європі. Тобто будь-яка ідея перевіряється відкритими конкурсами. На одну й ту саму пропозицію є кілька варіантів втілення, а експертне журі може спільно з громадськістю визначати, який матиме вигляд та чи інша територія або будівля. Особисто я бачу центр Харкова таким, яким він був до війни, тільки краще. Це не значить, що потрібні нові будівлі, потрібно насамперед втілити в життя побажання харків’ян.
– Є якісь строки реалізації ідей післявоєнного відновлення Харкова?
– Основні рішення ми хочемо мати вже зараз і робимо для цього все необхідне. Нема сумніву, що ми переможемо, але дуже важливо, щоб ті, хто зараз боронить країну, знали, що вони повернуться у краще місто, ніж те, яке залишили.
Нагадаємо, відбудовувати Харків після перемоги будуть з використанням найсучасніших технологій, які є у світі, заявив Харківський міський голова Ігор Терехов. Він наголосив, що використання передових технологій у поєднанні зі швидкими темпами відновлення сприятимуть зміцненню Харкова.
Комментариев: 0
Починаючи велику справу, спробуйте знайти у ньому реальний інтерес. Якщо вдасться, успіх вам забезпечений!
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці очікується сильний дощ. Після обіду він послабшає, але буде продовжувати йти до пізнього вечора.
30 травня відзначається День жіночої емансипації або, як його ще називають, День емансіпе.
влажность:
давление:
ветер: