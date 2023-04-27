27.04.2023 14:20 Віталій Хінєвіч

Підземне місто та внутрішнє кільце: що пропонують архітектори для розвитку Харкова

Голова харківських архітекторів Дмитро Фоменко розповів журналістам про розробку нового генерального плану Харкова, передає РЕДПОСТ .

За словами Дмитра Фоменка над створенням нового генерального плану Харкова робоча група працює протягом року. Над розробкою беруть участь архітектори, історики та довірені особи мера.

Окремий етап роботи проходить із британським архітектором Норманом Фостером. Зокрема, з ним обговорювалися проблеми міста та напрями його розвитку. У процесі спільної роботи з'явилося 15 пунктів, які будуть включені до плану розвитку Харкова.

Дмитро Фоменко зазначає, що розвиток Харкова можливий не виходячи за межі існуючих кордонів.

«Ми маємо в Харкові дуже багато районів, які не задіяні повною мірою. Дуже багато підприємств, які на сьогоднішній день не працюють або частково не працюють. Дуже важливо провести якийсь моніторинг усіх цих територій і зрозуміти, де насправді ми можемо місто ущільнити. Нам вистачає місця та територій, щоб зробити найкраще місто на землі в межах існуючих кордонів», - зазначає Дмитро Фоменко.

У той же час, каже харківський архітектор, з цієї концепції випливає необхідність замкнути транспортне кільце.

"Було б добре мати внутрішнє кільце, щоб машини не проїжджали через центр міста транзитом", - додав Дмитро Фоменко.

Окрема увага приділяється і системі під назвою "Каркас безпеки".

«Каркас безпеки – це система заходів, яка дозволить місту жити максимально безболісно у разі стихійних лих. Однією з ідей є створення тунелю від вулиці Шевченка до вулиці Клочківської. І це буде не просто тунель, де проїжджають машини, розвантажуючи центр.

Там можуть з'явитися басейни, спортзали, спорткомплекси, музеї. Людина зможе цим користуватися також як користується, наприклад, вулицею Сумською», - резюмує Дмитро Фоменко.

У цей же час фахівець додає, що з цією метою були здійснені робочі поїздки до Фінляндії.

«З цього приводу ми їздили до Фінляндії. І те, що зараз здається не реальним, є країни, які багато чого з цього реалізували», - додав Дмитро Фоменко.

Також до планування районів будуть включені й елементи безпеки.

«Там, де військовим потрібен рів, для охорони району наприклад, таким рвом може бути озеро», - говорить про напрями безпеки міста архітектор.

За словами Дмитра Фоменка, фонд Нормана Фостера взявся розробити пілотні проєкти.

«Дані проєкти про те, що беруться якісь складені ділянки у місті Харкові, робляться на них пілотні проєкти для того, щоб ми могли подивитися як вирішується та чи інша проблема», – каже Дмитро Фоменко.

Зокрема, до одного з таких пілотних проєктів входить житло, його реконструкція та створення нового. Іншим пілотним проєктом є створення «Зеленого каркасу» та наукового парку.

«Науковий парк - це як один із майданчиків, який ми розглядали ринок «Барабашово». Щоб у цьому місці були переглянуті функції, де можна буде жити, працювати, здійснювати реалізаторську діяльність, а також проводити дозвілля», - ділиться планами розвитку Харкова Дмитро Фоменко.

Він також висловив впевненість в нашій перемозі. І дуже важливо, зазначив Фоменко, щоб захисники і захисниці України знали, що вони можуть повернутися до кращого міста.



