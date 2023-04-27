27.04.2023 13:50 Віталій Хінєвіч

Наслідки ворожого обстрілу Харківської області

Оккупанты здійснили артилерійський обстріл села Липці 27 квітня.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, вранці 27 квітня російські військові здійснили артилерійський обстріл с. Липці. Відбулось пряме влучання у двоповерховий багатоквартирний будинок, зазнали пошкоджень вісім квартир. Також пошкоджено приватні домоволодіння.

Минулої доби ворог обстріляв місто Вовчанськ: пошкоджено будівлі приватного підприємства та пожежної частини.

У Куп’янському районі під ударом окупантів були села Вільхуватка, Подоли та Устинівка, є руйнування житлових будинків та магазину.

Наслідки збройної агресії рф фіксували прокурори окружних прокуратур спільно зі слідчими поліціі.

За процесуального керівництва Дергачівської, Чугуївської та Куп’янської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).



