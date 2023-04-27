27.04.2023 13:20 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники оперативно відновлюють водопостачання

У середу бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» ліквідували чотири аварійні ситуації на ділянках трубопроводів та відремонтували п'ять оглядових колодязів, передає РЕДПОСТ .

Зокрема, у Шевченківському районі проведено значний комплекс ремонтно-відновлювальних робіт на магістралях на вулицях Отакара Яроша (діаметр 250) та Архітекторів (діаметр 150 мм).

«У першому випадку, у зв'язку з тим, що цей трубопровід забезпечує водою велику кількість мешканців, працювали без відключення від водопостачання. Досвідчені ремонтники з поставленим завданням упоралися оперативно. А ось на вулиці Архітекторів подачу води припинили лише на час зварювальних робіт.

Паралельно капітально відремонтували оглядовий колодязь на вулиці Сумській, а також продовжили роботи із заміни технічно зношеної ділянки трубопроводу на проспекті Людвіга Свободи», - підсумував начальник районної служби зовнішніх водопровідних мереж Андрій Целогородцев.

Сьогодні бригади АВР ліквідують шість аварійних ситуацій на водоводах.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.



