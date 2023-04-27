В Ізюмі правоохоронці відвідали сім'ї, які опинилися у складних життєвих обставинах

Днями працівники Ізюмського РУП спільно зі службою у справах дітей Ізюмської міської ради провели профілактичний рейд по родинах, в яких виховуються діти.
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День хороший як для світських заходів, так і для активного проведення часу в родинному колі. Можливі різкі перепади настрою.
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