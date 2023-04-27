    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події В Ізюмі правоохоронці відвідали сім'ї, які опинилися у складних життєвих обставинах
27.04.2023  12:50   Віталій Хінєвіч

В Ізюмі правоохоронці відвідали сім'ї, які опинилися у складних життєвих обставинах

Днями працівники Ізюмського РУП спільно зі службою у справах дітей Ізюмської міської ради провели профілактичний рейд по родинах, в яких виховуються діти.

правоохоронці
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Члени комісії обстежили соціально-побутові умови проживання сімей, перевірили виконання батьками обов’язків по вихованню дітей та склали відповідні акти.
 
З батьками правоохоронці провели профілактично-роз’яснювальні бесіди щодо належного виконання батьківських обов’язків, дотримання санітарно-гігієнічних норм у житлових приміщеннях та попередили щодо можливої адміністративної відповідальності в разі виявлення порушень.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині чоловік забив насмерть камнем знайомого.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  харків, події
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.04 Надзвичайні події Наслідки ворожого обстрілу Харківської області 27.04 ЖКГ Харківські комунальники оперативно відновлюють водопостачання 27.04 Медицина Який радіаційний фон в Харкові та області на 27 квітня
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 