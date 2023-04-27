27.04.2023 12:50 Віталій Хінєвіч

В Ізюмі правоохоронці відвідали сім'ї, які опинилися у складних життєвих обставинах

Днями працівники Ізюмського РУП спільно зі службою у справах дітей Ізюмської міської ради провели профілактичний рейд по родинах, в яких виховуються діти.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Члени комісії обстежили соціально-побутові умови проживання сімей, перевірили виконання батьками обов’язків по вихованню дітей та склали відповідні акти.

З батьками правоохоронці провели профілактично-роз’яснювальні бесіди щодо належного виконання батьківських обов’язків, дотримання санітарно-гігієнічних норм у житлових приміщеннях та попередили щодо можливої адміністративної відповідальності в разі виявлення порушень.



