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27.04.2023  11:13   Рита Парфенова

На Харківщині чоловік забив насмерть камнем знайомого

На Харківщині у Чугуївському районі поліцейські затримали жителя за скоєння умисного вбивства.

Зловмисник наніс численні удари каменем по голові знайомому. Від отриманих ушкоджень постраждалий помер на місці події.

Як повідомили РЕДПОСТ у відділі комунікації Поліції Харківської області, повідомлення про те, що біля одного з будинків виявлено тіло чоловіка без ознак життя надйшло до правоохоронців 24 квітня.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що між 68 та 49-річними чоловіками через постійні сварки склалися неприязні відносини. На вулиці 68-річний чоловік взяв камінь,що лежав на узбіччі дороги, підійшов до знайомого та наніс кілька ударів по голові. Від травм чоловік втратив свідомість, однак зловмисник не зупинився та продовжив бити потерпілого. В результаті отриманих ушкоджень чоловік помер.
 
З місця події працівники поліції вилучили речові докази.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років ув’язнення.
 
Слідчі відділу поліції № 1 Чугуївського РУП за процесуальним погодженням начальника Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину.
 
26 квітня підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.
 
Раніше РЕДПОСТ, писав про суд над чоловіком, який забив свого знайомого досмерті на Харківщині.

 


Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  вбивство, харків
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