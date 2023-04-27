На Харківщині чоловік забив насмерть камнем знайомого

27.04.2023 11:13 Рита Парфенова

На Харківщині у Чугуївському районі поліцейські затримали жителя за скоєння умисного вбивства.

Як повідомили РЕДПОСТ у відділі комунікації Поліції Харківської області, повідомлення про те, що біля одного з будинків виявлено тіло чоловіка без ознак життя надйшло до правоохоронців 24 квітня.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група. Поліцейські встановили, що між 68 та 49-річними чоловіками через постійні сварки склалися неприязні відносини. На вулиці 68-річний чоловік взяв камінь,що лежав на узбіччі дороги, підійшов до знайомого та наніс кілька ударів по голові. Від травм чоловік втратив свідомість, однак зловмисник не зупинився та продовжив бити потерпілого. В результаті отриманих ушкоджень чоловік помер.

З місця події працівники поліції вилучили речові докази.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років ув’язнення.

Слідчі відділу поліції № 1 Чугуївського РУП за процесуальним погодженням начальника Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину.