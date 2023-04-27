На Харківщині чоловік забив насмерть камнем знайомого

На Харківщині у Чугуївському районі поліцейські затримали жителя за скоєння умисного вбивства.
Як повідомили РЕДПОСТ у відділі комунікації Поліції Харківської області, повідомлення про те, що біля одного з будинків виявлено тіло чоловіка без ознак життя надйшло до правоохоронців 24 квітня.
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День хороший як для світських заходів, так і для активного проведення часу в родинному колі. Можливі різкі перепади настрою.
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