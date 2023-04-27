Соціальний автобус с пасажирами потрапив під обстріл на Харківщині

Автобус гуманітарної місії "Пролісок", який здійснював соціальний рейс на Харківщині, був обстріляний артилерійським вогнем з боку Росії.
Під час виконання соціального рейсу у Харківському районі області автобус з 36 пасажирами був обстріляний російською армією. Це сталося 26 квітня близько 14-ї години, повідомляється на Фейсбук-сторінці організації, передає РЕДПОСТ.
Автобус дійснював безплатний рейс між приграничним з російською федерацією населеним пунктом Козача Лопань та м. Харків. На момент обстрілу в салоні автобуса перебувало 36 пасажирів. На щастя ніхто з пасажирів не постраждав. Пошкоджень зазнав транспортний засіб - уламок снаряда пробив задні двері автобуса.
Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти обстріляли 11 населених пунктів Харківщини.
Комментариев: 0
День хороший як для світських заходів, так і для активного проведення часу в родинному колі. Можливі різкі перепади настрою.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Удень очікується дощ із грозою, ввечері - дощ.
В Україні професійне свято відзначають 27 квітня співробітники державного казначейства.
влажность:
давление:
ветер: