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27.04.2023  10:46   Рита Парфенова

Соціальний автобус с пасажирами потрапив під обстріл на Харківщині

Автобус гуманітарної місії "Пролісок", який здійснював соціальний рейс на Харківщині, був обстріляний артилерійським вогнем з боку Росії.

На Харківщині обстріляно соціальний автобус місії Проліска з 36 пасажирами

Під час виконання соціального рейсу у Харківському районі області автобус з 36 пасажирами був обстріляний російською армією. Це сталося 26 квітня близько 14-ї години, повідомляється на Фейсбук-сторінці організації, передає РЕДПОСТ.

Автобус дійснював безплатний рейс між приграничним з російською федерацією населеним пунктом Козача Лопань та м. Харків. На момент обстрілу в салоні автобуса перебувало 36 пасажирів. На щастя ніхто з пасажирів не постраждав. Пошкоджень зазнав транспортний засіб - уламок снаряда пробив задні двері автобуса.

Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти обстріляли 11 населених пунктів Харківщини.

 

 


Источник:   Місія "Пролісок"
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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