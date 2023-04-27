27.04.2023 10:46 Рита Парфенова

Соціальний автобус с пасажирами потрапив під обстріл на Харківщині

Автобус гуманітарної місії "Пролісок", який здійснював соціальний рейс на Харківщині, був обстріляний артилерійським вогнем з боку Росії.





Під час виконання соціального рейсу у Харківському районі області автобус з 36 пасажирами був обстріляний російською армією. Це сталося 26 квітня близько 14-ї години, повідомляється на Фейсбук-сторінці організації, передає РЕДПОСТ.



Автобус дійснював безплатний рейс між приграничним з російською федерацією населеним пунктом Козача Лопань та м. Харків. На момент обстрілу в салоні автобуса перебувало 36 пасажирів. На щастя ніхто з пасажирів не постраждав. Пошкоджень зазнав транспортний засіб - уламок снаряда пробив задні двері автобуса.

Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти обстріляли 11 населених пунктів Харківщини.



