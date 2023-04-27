27.04.2023 10:22 Рита Парфенова

COVID-19 у Харкові: оновлені дані на 27 квітня

За добу офіційно зареєстровано 43 випадки зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 819 випадок зараження коронавірусом.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 320 697 осіб. Одужало 311 313 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 2023 особи. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла одна людина.

Діагноз «коронавірус» фіксували в усіх районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 47 осіб (із них 43 – мешканці міста Харкова). 8 позитивних результатів зареєстровано у Лозівському, 7 - у Богодухівському, 6 - у Красноградському, 6 - в Ізюмському, 4 - у Куп'янському, 3 - у Чугуївському районах області.

Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 25 квітня.



