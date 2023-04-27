27.04.2023 09:46 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 27 квітня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 26 по 27 квітня 2023 року зафіксовано дві пожежи, спричинених ворожими обстрілами.



facebook.com/DSNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 27 квітня.

Ворожих обстрілів зазнали населені пункти Вовчанської, Куп’янської, Великобурлуцької та Вільхуватівської громад.

О 10:44 у селі Устимівка Великобурлуцької ТГ ворожий снаряд влучив в автомобіль «ГАЗель», який загорявся. Люди загасили його власними силами.

О 22: 08 окупанти обстріляли село Вільхуватка Вільхуватівської ТГ. На території одного з приватних домоволодінь зайнявся гараж на площі 35 кв.м. За півгодини рятувальники 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини приборкали вогонь.

Постраждалих в обох випадках не зафіксовано.

Тричі рятувальники здійснювали перевірку місць ворожих атак.

Пошкоджень зазнала будівля, а також техніка рятувальників однієї з пожежних частин.

У м. Вовчанську пошкоджено об’єкти на території одного з підприємств та надвірну споруду на приватному подвір’ї.

У селі Петропавлівка Куп’янської громади – приватний будинок та господарчу споруду.



Протягом доби з 26 по 27 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативних виїздів, з яких:

7 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинені ворогом;

2 – на перевірку місць ворожих обстрілів;

1 – на проведення аварійно-рятувальних робіт;

9 – для надання допомоги населенню;

3 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 181 одиницю вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти обстріляли 11 населених пунктів Харківщини.









