Харківщина на ранок 27 квітня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 26 по 27 квітня 2023 року зафіксовано дві пожежи, спричинених ворожими обстрілами.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 27 квітня.
Ворожих обстрілів зазнали населені пункти Вовчанської, Куп’янської, Великобурлуцької та Вільхуватівської громад.
О 10:44 у селі Устимівка Великобурлуцької ТГ ворожий снаряд влучив в автомобіль «ГАЗель», який загорявся. Люди загасили його власними силами.
О 22: 08 окупанти обстріляли село Вільхуватка Вільхуватівської ТГ. На території одного з приватних домоволодінь зайнявся гараж на площі 35 кв.м. За півгодини рятувальники 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини приборкали вогонь.
Постраждалих в обох випадках не зафіксовано.
Тричі рятувальники здійснювали перевірку місць ворожих атак.
Пошкоджень зазнала будівля, а також техніка рятувальників однієї з пожежних частин.
У м. Вовчанську пошкоджено об’єкти на території одного з підприємств та надвірну споруду на приватному подвір’ї.
У селі Петропавлівка Куп’янської громади – приватний будинок та господарчу споруду.
Протягом доби з 26 по 27 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативних виїздів, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 181 одиницю вибухонебезпечних предметів.
Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти обстріляли 11 населених пунктів Харківщини.
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