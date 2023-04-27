Під Харковом ворожий снаряд вцілив у житлову забудову

Зранку 27 липня військові рф обстріляли село Липці Харківського району.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу ХОВА.
«Щойно окупанти з артилерії обстріляли с. Липці Харківського району. Є влучання у житлову забудову», – йдеться у повідомленні.
Зараз на місці працюють екстрені служби. Інформація щодо потерпілих встановлюється.
Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти обстріляли 11 населених пунктів Харківщини.
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