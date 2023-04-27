27.04.2023 09:26 Рита Парфенова

Під Харковом ворожий снаряд вцілив у житлову забудову

Зранку 27 липня військові рф обстріляли село Липці Харківського району.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу ХОВА.



«Щойно окупанти з артилерії обстріляли с. Липці Харківського району. Є влучання у житлову забудову», – йдеться у повідомленні.



Зараз на місці працюють екстрені служби. Інформація щодо потерпілих встановлюється.

Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти обстріляли 11 населених пунктів Харківщини.



