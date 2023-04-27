Російські обстріли зруйнували пожежну частину, підприємство та житлові будинки на Харківщині

У Чугуївському районі, у Вовчанську, обстріли пошкодили приватну власність, будівлі підприємства з виробництва олії та будівлю пожежно-рятувальної частини.

У Куп'янському районі, у селах Устимівка, Вільхуватка та Петропавлівка, обстріли призвели до пошкодження приватних житлових будинків, господарських споруд та крамниць.

У селі Подоли Куп'янського району зруйновано щонайменше три приватні житлові будинки.

Наслідків обстрілів обійшлися без постраждалих.

Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти обстріляли 11 населених пунктів Харківщини.