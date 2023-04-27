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27.04.2023  08:34   Рита Парфенова

Російські обстріли зруйнували пожежну частину, підприємство та житлові будинки на Харківщині

Приватні будинки та інфраструктура пошкоджені під час обстрілів районів Харківської області.

обстріл пожежної частини в Вовчанську Харківської області
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу ХОВА.Учора ворог здійснив масштабний обстріл мирних мешканців та цивільної інфраструктури в населених пунктах Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.

У Чугуївському районі, у Вовчанську, обстріли пошкодили приватну власність, будівлі підприємства з виробництва олії та будівлю пожежно-рятувальної частини.

У Куп'янському районі, у селах Устимівка, Вільхуватка та Петропавлівка, обстріли призвели до пошкодження приватних житлових будинків, господарських споруд та крамниць.

У селі Подоли Куп'янського району зруйновано щонайменше три приватні житлові будинки.

Наслідків обстрілів обійшлися без постраждалих.

Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти обстріляли 11 населених пунктів Харківщини.

 


Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстріл, харків, хова, агрессия россии
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