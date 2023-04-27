Російські обстріли зруйнували пожежну частину, підприємство та житлові будинки на Харківщині

Приватні будинки та інфраструктура пошкоджені під час обстрілів районів Харківської області.
У Чугуївському районі, у Вовчанську, обстріли пошкодили приватну власність, будівлі підприємства з виробництва олії та будівлю пожежно-рятувальної частини.
У Куп'янському районі, у селах Устимівка, Вільхуватка та Петропавлівка, обстріли призвели до пошкодження приватних житлових будинків, господарських споруд та крамниць.
У селі Подоли Куп'янського району зруйновано щонайменше три приватні житлові будинки.
Наслідків обстрілів обійшлися без постраждалих.
Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти обстріляли 11 населених пунктів Харківщини.
Комментариев: 0
День хороший як для світських заходів, так і для активного проведення часу в родинному колі. Можливі різкі перепади настрою.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Удень очікується дощ із грозою, ввечері - дощ.
В Україні професійне свято відзначають 27 квітня співробітники державного казначейства.
влажность:
давление:
ветер: