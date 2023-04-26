26.04.2023 15:15 Віталій Хінєвіч

Фахівці відновили газопостачання у прикордонному селі Харківської області

Понад рік місцеві мешканці не мали доступу до енергоносія, але 26 квітня газовики повернули газопостачання для майже 100 осель у Великих Проходах.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківгаз».

Село, що розташоване за 10 кілометрів від кордону, було окуповане з першого дня широкомасштабного вторгнення рф та звільнене у вересні 2022 року після успішного контрнаступу Сил оборони.

Армія ворога практично зрівняла село з землею. Одразу після обстеження вибухотехніками спеціалісти Харківгазу розпочали відновлення розподілу газу. Внаслідок обслідування газової інфраструктури було відключено від газопостачання майже два десятки пошкоджених домівок та газопроводів до них.

Через 8 місяців після деокупації життя у село потроху повертається. Наразі без газопостачання залишається більше 100 домоволодінь, однак відсутність доступу до енергоносія спричинена їх пошкодженням або руйнуванням. Газовики будуть відновлювати газопостачання за заявками мешканців, що повертаються у населений пункт.



