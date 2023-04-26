26.04.2023 15:19 Дмитро Колонєй

Вчені з'ясували, як впливає реклама різної їжи на людей

Американські вчені провели одне з перших досліджень щодо перевірки впливу реклами продуктів харчування на емоційні очікування.

Як повідомляє РЕДПОСТ, посилаючись на Medical Xpress, психологи університету Мічігану Ліндзі Гувер та Ешлі Гірхардт провели одне з перших досліджень з перевірки впливу реклами продуктів харчування на емоційні очікування, пов'язані з їжею. і чи відрізняються ефекти залежно від індивідуальних рівнів симптомів «харчової залежності». У дослідженні взяли участь 718 осіб.

Учасників випадково розподілили для перегляду 15-секундної відеореклами продуктів з високим ступенем обробки, продуктів з мінімальною обробкою, обох груп продуктів харчування або мобільних телефонів (контроль). Вони заповнювали анкети про свої переконання, почуття та поведінку.

Дослідження показало наступне:

У учасників із меншою кількістю симптомів харчової залежності перегляд відеореклами продуктів з високим ступенем переробки збільшив очікування того, що вони відчуватимуть позитивні емоції при вживанні цих продуктів.

Нас можуть не хвилювати рекламні кадри соковитих гамбургерів або молочних коктейлів із вершками, але вони можуть змінити нашу думку про ці продукти, тоді як порції свіжих салатів та ягід — ні, згідно з новим дослідженням.У дорослих, які ще не дотримувалися твердих переконань про те, як продукти харчування впливають на їхні емоції, телевізійна реклама фаст-фуду чизбургерів, курячих нагетсів та молочних коктейлів посилила їх переконання в тому, що вони відчуватимуть позитивні емоції при вживанні цих видів їжі.

Однак не було жодних доказів того, що реклама салатів та парфе з йогурту змінила уявлення про позитивні емоції при вживанні фруктів та овочів.

Реклама нездорової їжі викликає позитивні емоції, ніж здорової.

"Багато людей думають, що вживання в їжу продуктів з високим ступенем обробки, таких як чизбургери і картопля фрі, зробить їх щасливішими, і ці переконання особливо сильні у людей, які намагаються контролювати споживання продуктів з високим ступенем обробки", - сказала Дженна Каммінгс, ведучий автор та колишній науковий співробітник UM. «Регулювання реклами фаст-фуду та зміна уявлень про те, як сильно оброблені продукти впливають на емоції, можуть допомогти людям їсти поживнішу їжу».

Учасники переглянули ролик протягом короткого часу. Каммінгс, викладач психології в Ліверпульському університеті, сказав, що для майбутніх досліджень буде важливо вивчити, як триваліший вплив реклами продуктів харчування змінює уявлення про емоційний вплив їжі, як довго зберігаються будь-які зміни в переконаннях і як швидко зміни в переконаннях впливають на чиєсь.



