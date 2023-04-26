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26.04.2023  15:19   Дмитро Колонєй

Вчені з'ясували, як впливає реклама різної їжи на людей

Американські вчені провели одне з перших досліджень щодо перевірки впливу реклами продуктів харчування на емоційні очікування.

Стало відомо, як апливає реклама їжи на людей: результат дослідження
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, посилаючись на Medical Xpress, психологи університету Мічігану Ліндзі Гувер та Ешлі Гірхардт провели одне з перших досліджень з перевірки впливу реклами продуктів харчування на емоційні очікування, пов'язані з їжею. і чи відрізняються ефекти залежно від індивідуальних рівнів симптомів «харчової залежності». У дослідженні взяли участь 718 осіб.
 
Учасників випадково розподілили для перегляду 15-секундної відеореклами продуктів з високим ступенем обробки, продуктів з мінімальною обробкою, обох груп продуктів харчування або мобільних телефонів (контроль). Вони заповнювали анкети про свої переконання, почуття та поведінку.
 

Дослідження показало наступне:

 
  • У учасників із меншою кількістю симптомів харчової залежності перегляд відеореклами продуктів з високим ступенем переробки збільшив очікування того, що вони відчуватимуть позитивні емоції при вживанні цих продуктів.
  • Нас можуть не хвилювати рекламні кадри соковитих гамбургерів або молочних коктейлів із вершками, але вони можуть змінити нашу думку про ці продукти, тоді як порції свіжих салатів та ягід — ні, згідно з новим дослідженням.У дорослих, які ще не дотримувалися твердих переконань про те, як продукти харчування впливають на їхні емоції, телевізійна реклама фаст-фуду чизбургерів, курячих нагетсів та молочних коктейлів посилила їх переконання в тому, що вони відчуватимуть позитивні емоції при вживанні цих видів їжі.
  • Однак не було жодних доказів того, що реклама салатів та парфе з йогурту змінила уявлення про позитивні емоції при вживанні фруктів та овочів.
  • Реклама нездорової їжі викликає позитивні емоції, ніж здорової.
 
"Багато людей думають, що вживання в їжу продуктів з високим ступенем обробки, таких як чизбургери і картопля фрі, зробить їх щасливішими, і ці переконання особливо сильні у людей, які намагаються контролювати споживання продуктів з високим ступенем обробки", - сказала Дженна Каммінгс, ведучий автор та колишній науковий співробітник UM. «Регулювання реклами фаст-фуду та зміна уявлень про те, як сильно оброблені продукти впливають на емоції, можуть допомогти людям їсти поживнішу їжу».
 
Стало відомо, як апливає реклама їжи на людей: результат дослідження
 
Учасники переглянули ролик протягом короткого часу. Каммінгс, викладач психології в Ліверпульському університеті, сказав, що для майбутніх досліджень буде важливо вивчити, як триваліший вплив реклами продуктів харчування змінює уявлення про емоційний вплив їжі, як довго зберігаються будь-які зміни в переконаннях і як швидко зміни в переконаннях впливають на чиєсь.
 
 

Источник:   Medical Xpress
 Тэги:  овочі, фастфуд, реклама, фрукти
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