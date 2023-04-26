26.04.2023 15:47 Дмитро Колонєй

Чорні діри їдять зірки: як це відбувається (відео)

Втягнута на свою орбіту, чорна діра кусає зірку при кожному проході.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Daily Mail, вчені продемонстрували, як чорні діри поїдають зірки, мов немовлята, що розкидають їжу. Це включає кілька укусів, а потім розкидання останків по всьому всесвіту. Дослідники з Північно-Західного університету в Іллінойсі зробили тривимірне моделювання процесу зробили своє відкриття, продемонструвавші, що станеться, якщо зірки розміром із наше Сонце будуть кинуті в межах досяжності так званих чорних дірок проміжної маси.

На цьому симуляційному зображенні показана норовлива зірка, що обертається навколо чорної дірки. Подібно до видобутку, що потрапила в павутиння, розвагою для того, що стає тривалою та жорстокою трапезою, є зірка, вперше втягнута на орбіту чорної дірки. Потім щоразу, коли зірковий гість робить одне коло навколо свого нового сусіда, чорна діра кусає його, поки не залишиться нічого, окрім деформованого та неймовірно щільного ядра зірки.

Покінчивши зі своєю їжею, чорна діра теоретично викине убогі залишки по всій галактиці, в якій вона знаходиться. Ці нові симуляції не тільки пропонують свіжий погляд на поведінку чорних дірок, вони можуть дати астрономам підказки, необхідні для остаточного визначення того, де саме знаходяться ці приховані гіганти у Всесвіті. У той час як астрофізики довели існування чорних дірок із меншою та більшою масою, чорні діри середньої маси залишаються невловимими та теоретичними,

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