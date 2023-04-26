26.04.2023 15:55 Віталій Хінєвіч
Жителів Харківської області попередили про погіршення погодних умов
Синоптики прогнозують пориви вітру та опади у вигляді дощу.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
Повідомляється, що 27 квітня у західних, Вінницькій та Житомирській областях мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів; вітер північно-західний 7-12 м/с; температура вночі 1-6° тепла. На ґрунті заморозки 0-3°, вдень 8-13° тепла (на високогір'ї Карпат вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°).
На решті території хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, вдень на Лівобережжі грози, місцями град та шквали 15-20 м/с, вітер південний, 7-12 м/с.
Температура вночі 5-10°, вдень 14-19°, на сході країни до 22°. На Київщині, Чернігівщині, Черкащині, Кіровоградщині та Одещині 8-13°.
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