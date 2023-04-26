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26.04.2023  16:05   Віталій Хінєвіч

Правоохоронці на Харківщині ексгумували труп 12-річного хлопчика

Окупанти почали обстрілювати село. Один із снарядів влучив на територію будинку, де проживала родина.

єксгумація Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За даними слідства, у минулому році у селі Малі Проходи 12-річний хлопчик разом зі своєю матір’ю годував домашню худобу на подвір’ї. У цей час російські військові почали обстрілювати село: снаряд влучив на територію будинку, де проживала родина. Хлопчик загинув на місці, його матір отримала поранення.  
 
26 квітня прокурори Дергачівської окружної прокуратури Харківської області, Харківської обласної прокуратури спільно зі слідчими ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ексгумували тіло дитини на цвинтарі у селі Малі Проходи.  
 
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
 
Наразі труп направлено для проведення судово-медичної експертизи до ХОБСМЕ.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що директор ТОВ привласнив гроші за ремонт доріг Харківщини.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харків
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