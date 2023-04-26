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26.04.2023  16:21   Дмитро Колонєй

Агресор безпідставно звинувачує Україну та намагається зірвати зернову угоду

Про це поінформував представник ГУР МО України Андрій Юсов.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням ГУР МО України, за інформацією представника воєнної розвідки України Андрія Юсова
 
 Вибухи на військових об’єктах РФ у тимчасово окупованому Криму жодним чином не порушують умов зернової угоди.
 
 За словами Андрія Юсова, нещодавні звинувачення у нібито атаці на цивільну інфраструктуру та погрози держави-агресорки заморозити зернову угоду ― брехлива маніпуляція з боку росії:
 
«Україна дотримується міжнародних зобов'язань, в тому числі виконує всі зобов'язання, які стосується зернового коридору. Останні події в Криму стосувались тільки військових об'єктів і жодним чином не пов'язані  з зерновою угодою, яка передбачає українські порти і цивільні порти, коли мова йде про підконтрольну Україні територію», ― пояснив представник воєнної розвідки України.
 
 

Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  агрессия россии, україна
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