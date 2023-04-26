26.04.2023 16:21 Дмитро Колонєй

Агресор безпідставно звинувачує Україну та намагається зірвати зернову угоду

Про це поінформував представник ГУР МО України Андрій Юсов.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням ГУР МО України, за інформацією представника воєнної розвідки України Андрія Юсова

Вибухи на військових об’єктах РФ у тимчасово окупованому Криму жодним чином не порушують умов зернової угоди.

За словами Андрія Юсова, нещодавні звинувачення у нібито атаці на цивільну інфраструктуру та погрози держави-агресорки заморозити зернову угоду ― брехлива маніпуляція з боку росії:

«Україна дотримується міжнародних зобов'язань, в тому числі виконує всі зобов'язання, які стосується зернового коридору. Останні події в Криму стосувались тільки військових об'єктів і жодним чином не пов'язані з зерновою угодою, яка передбачає українські порти і цивільні порти, коли мова йде про підконтрольну Україні територію», ― пояснив представник воєнної розвідки України.



