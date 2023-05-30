Харків'ян попередили про вибухи на півночі від міста

У Циркунах Харківського районі опівдні 30 травня пройде розмінування.
Про роботу саперів у Циркунівській громаді повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА.
З 12.30 до 13.00 там відбудеться знищення вибухонебезпечних предметів.
Мешканців закликають зберігати спокій, та водночас не ігнорувати повітряну тривогу.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби під мінометними та артилерійськими обстрілами перебували щонайменше 30 населених пунктів Харківщини.
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У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці очікується сильний дощ. Після обіду він послабшає, але буде продовжувати йти до пізнього вечора.
30 травня відзначається День жіночої емансипації або, як його ще називають, День емансіпе.
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