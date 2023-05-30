30.05.2023 12:32 Рита Парфенова

Харків'ян попередили про вибухи на півночі від міста

У Циркунах Харківського районі опівдні 30 травня пройде розмінування.

Про роботу саперів у Циркунівській громаді повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА.



З 12.30 до 13.00 там відбудеться знищення вибухонебезпечних предметів.

Мешканців закликають зберігати спокій, та водночас не ігнорувати повітряну тривогу.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби під мінометними та артилерійськими обстрілами перебували щонайменше 30 населених пунктів Харківщини.



