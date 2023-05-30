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30.05.2023  17:00   Віталій Хінєвіч

Фахівці відновили газопостачання у під'їзді будинку на Північній Салтівці

Фахівці АТ «Харківміськгаз» відновили газопостачання в одному з під’їздів у багатоповерховому будинку на вулиці Наталії Ужвій.

фахівці
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Як повідомили в компанії, попередньо систему перевірили на щільність та герметичність з дотриманням усіх вимог Правил безпеки систем газопостачання.
 
«Вулиця Наталії Ужвій знаходиться на Північній Салтівці, де багато будинків зазнали значних руйнувань від обстрілів армії рф. Але навіть у таких умовах люди поступово повертаються додому та облаштовують свій побут. Ми працюємо заради них, щоб навіть тоді, коли з вікна все нагадує про страшні події війни, в будинках були газ, тепло та гаряча вода», - зазначили там.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Слобідському районі комунальники готують комунікації до зими.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  жкг, харків
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