30.05.2023 17:00 Віталій Хінєвіч

Фахівці відновили газопостачання у під'їзді будинку на Північній Салтівці

Фахівці АТ «Харківміськгаз» відновили газопостачання в одному з під’їздів у багатоповерховому будинку на вулиці Наталії Ужвій.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Як повідомили в компанії, попередньо систему перевірили на щільність та герметичність з дотриманням усіх вимог Правил безпеки систем газопостачання.

«Вулиця Наталії Ужвій знаходиться на Північній Салтівці, де багато будинків зазнали значних руйнувань від обстрілів армії рф. Але навіть у таких умовах люди поступово повертаються додому та облаштовують свій побут. Ми працюємо заради них, щоб навіть тоді, коли з вікна все нагадує про страшні події війни, в будинках були газ, тепло та гаряча вода», - зазначили там.



