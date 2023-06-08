08.06.2023 20:45 Віталій Хінєвіч

У Харкові розпочне роботу штаб гуманітарної допомоги постраждалим внаслідок підриву ворогом Каховської ГЕС

В ніч проти 6 червня увесь світ вкотре переконався у жалюгідній підступності та жорстокості ворога, з яким віч-на-віч довелося зіштовхнутися українцям.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Ігоря Терехова.

"Сотні затоплених населених пунктів, тисячі постражадих людей та їхніх тварин. Шокуючі масштаби нещастя. І з першого ж дня катастрофи Харків не стоїть осторонь. Допомогу колегам комунальникам вже доставили наші теплові мережі.

Найближчим часом надсилатимемо ще один великий гуманітарний вантаж.Розуміємо, що діяти потрібно чітко, оперативно і водночас обдумано.

Від завтра з 9 до 18 години працюватиме міський штаб гуманітарної підтримки у школі №162 за адресою Пермська, 13.

Є потреба в засобах особистої гігієни, продуктах харчування довготривалого зберігання, кормі для домашніх тварин і клітках для їхнього транспортування, моторних човнах.

Закликаю долучитися до допомоги кожного харківʼянина. Ми непереможні, коли єдині!",-повідомив Ігор Терехов.