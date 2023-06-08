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08.06.2023  20:45   Віталій Хінєвіч

У Харкові розпочне роботу штаб гуманітарної допомоги постраждалим внаслідок підриву ворогом Каховської ГЕС

В ніч проти 6 червня увесь світ вкотре переконався у жалюгідній підступності та жорстокості ворога, з яким віч-на-віч довелося зіштовхнутися українцям.

Херсонська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Ігоря Терехова.
 
"Сотні затоплених населених пунктів, тисячі постражадих людей та їхніх тварин. Шокуючі масштаби нещастя.  І з першого ж дня катастрофи Харків не стоїть осторонь. Допомогу колегам комунальникам вже доставили наші теплові мережі. 
 
Найближчим часом надсилатимемо ще один великий гуманітарний вантаж.Розуміємо, що діяти потрібно чітко, оперативно і водночас обдумано. 
 
Від завтра з 9 до 18 години працюватиме міський штаб гуманітарної підтримки у школі №162  за адресою Пермська, 13.
 
Є потреба в засобах особистої гігієни, продуктах харчування довготривалого зберігання, кормі для домашніх тварин і клітках для їхнього транспортування, моторних човнах.
 
Закликаю долучитися до допомоги кожного харківʼянина. Ми непереможні, коли єдині!",-повідомив Ігор Терехов.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські теплоенергетики зібрали гуманітарний вантаж для допомоги колегам з Херсонтеплоенерго.
 
Источник:   Ігор Терехов
 Тэги:  харків, допомога
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