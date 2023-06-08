08.06.2023 21:15 Віталій Хінєвіч

Правоохоронці Харківщини оперативно розшукали зниклих дітей

Раніше брат і сестра неодноразово уходили з дому.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

8 червня до поліції надійшло повідомлення від жінки про те, що три дні тому пішли з дому її онуки - 12-річний хлопець та 16-річна дівчина.

На пошук підлітків був орієнтований увесь особовий склад поліції Харківщини. Поліцейські почали пошуки можливого місця перебування дітей.

Працівники відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області виявили неповнолітніх у селищі Липці.

З підлітками провели профілактичну бесіду. Вирішується питання щодо притягнення опікуна дітей до адміністративної відповідальності за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання) Кодексу України про адміністративні правопорушення.