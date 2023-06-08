08.06.2023 21:40 Віталій Хінєвіч

Рецепт курячого супу з яйцем та кукурудзою

Легкий, але ситний супчик на обід буде до смаку як дорослим, так і дітям, передає РЕДПОСТ .

Для приготування страви знадобляться такі інгредієнти:

300-400 г курячого філе або грудки без кісток та шкіри, нарізаних проти волокон на тонкі смужки завдовжки 2-3 см;

1 чайна ложка кукурудзяного крохмалю;

1/2 чайної ложки дрібної солі, плюс більше за необхідності;

4 склянки курячого бульйону;

150 г замороженої або свіжої кукурудзи;

100 мл вершків 10%;

2 великих яйця, добре збитих;

мелений білий або мелений чорний перець;

нарізана зелена цибуля для прикрашання.

Крок 1

У невеликій мисці змішайте курку, крохмаль кукурудзяний і сіль, і акуратно перемішайте вручну, щоб вся курка була покрита. Відкладіть на 20 хвилин.

Крок 2

У великій каструлі на сильному вогні змішайте курячий бульйон з кукурудзою. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь, щоб рідина кипіла повільно.

Крок 3

Опускайте шматочки курки по одному, перемішуючи після кожного, щоб шматочки не злиплися в супі. Після додайте вершки та продовжуйте помішувати круговими рухами, повільно вливаючи яйця.

Крок 4

Спробуйте суп і приправте сіллю та перцем за бажанням. Розлийте по тарілках і прикрасьте нарізаною зеленою цибулею, якщо використовуєте перед подачею на стіл.