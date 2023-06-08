08.06.2023 21:40 Віталій Хінєвіч
Рецепт курячого супу з яйцем та кукурудзою
Легкий, але ситний супчик на обід буде до смаку як дорослим, так і дітям, передає РЕДПОСТ .
Для приготування страви знадобляться такі інгредієнти:
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300-400 г курячого філе або грудки без кісток та шкіри, нарізаних проти волокон на тонкі смужки завдовжки 2-3 см;
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1 чайна ложка кукурудзяного крохмалю;
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1/2 чайної ложки дрібної солі, плюс більше за необхідності;
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4 склянки курячого бульйону;
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150 г замороженої або свіжої кукурудзи;
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100 мл вершків 10%;
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2 великих яйця, добре збитих;
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мелений білий або мелений чорний перець;
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нарізана зелена цибуля для прикрашання.
Крок 1
У невеликій мисці змішайте курку, крохмаль кукурудзяний і сіль, і акуратно перемішайте вручну, щоб вся курка була покрита. Відкладіть на 20 хвилин.
Крок 2
У великій каструлі на сильному вогні змішайте курячий бульйон з кукурудзою. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь, щоб рідина кипіла повільно.
Крок 3
Опускайте шматочки курки по одному, перемішуючи після кожного, щоб шматочки не злиплися в супі. Після додайте вершки та продовжуйте помішувати круговими рухами, повільно вливаючи яйця.
Крок 4
Спробуйте суп і приправте сіллю та перцем за бажанням. Розлийте по тарілках і прикрасьте нарізаною зеленою цибулею, якщо використовуєте перед подачею на стіл.
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