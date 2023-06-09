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09.06.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 9 червня

Безхмарній ночі та ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Харкові до самого вечора. Без опадів.

харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +15°...+23°C (відчувається як +18°C). Вітер південно-східний, 2 м/с. Вологість повітря 76%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.
 
Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +27°...+28°C (відчувається як +27°C). Вітер південно-східний, 2 м/с. Вологість повітря 55%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.
 
Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +27°...+22°C (відчувається як +25°C). Вітер  східний, 2 м/с. Вологість повітря 52%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.
 

Магнітні бурі

У п'ятницю, 9 червня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.

Народні прикмети

У минулі часи цього дня слідкували за мурахами: якщо навколо мурашника багато мурашок – на гарну погоду.
Якщо вранці дуже душно, це обіцяє дощ найближчим часом.
У ясний день на доріжках з’явилися дощові хробаки теж до дощу.
Якщо перший літній туман випав на 9 червня, то це до врожаю грибів.

 

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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