Прогноз погоди у Харкові на 9 червня

Безхмарній ночі та ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Харкові до самого вечора. Без опадів.
У п'ятницю, 9 червня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.
У минулі часи цього дня слідкували за мурахами: якщо навколо мурашника багато мурашок – на гарну погоду.
Якщо вранці дуже душно, це обіцяє дощ найближчим часом.
У ясний день на доріжках з’явилися дощові хробаки теж до дощу.
Якщо перший літній туман випав на 9 червня, то це до врожаю грибів.
День емоційних метаморфоз, коли нудьгу змінює непідробний інтерес, а ненависть – кохання (або навпаки). При цьому почуття, що раптово спалахнули, можуть бути сильними і глибокими.
Безхмарній ночі та ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Харкові до самого вечора. Без опадів.
Хоча історія замовчує ким і коли було засновано День друзів, але це не позбавляє його популярності.
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