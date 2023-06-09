Про вибух, який вранці чув Харків, розповіли в прокуратурі

Правоохоронці зафіксували чергові воєнні злочини російських військових на Харківщині
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 9 червня приблизно о 10:45 окупанти завдали ракетний удар по передмістю Харкова. За попередніми даними, ворог випустив крилату ракету типу «Калібр».
Вночі 9 червня російські військові масовано атакували Богодухівський район БПЛА «Shahed». Стались масштабні пожежі, зазнали пошкоджень об‘єкти інфраструктури. Отримав поранення 33-річний співробітник одного з підприємств.
8 червня під обстрілами окупантів перебувало місто Вовчанськ. Зазнали поранень двоє мирних мешканців: 69-річна жінка та 63-річний чоловік. Зафіксовно пошкодження житлових будинків та господарчих будівель.
За процесуального керівництва Харківської, Богодухівської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби, що минула, ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли 15 населених пунктів Харківщини.
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