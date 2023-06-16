16.06.2023 14:20 Віталій Хінєвіч
На Харківщині тимчасово закриють для проїзду одну з доріг
Закриття дороги пов'язане із проведенням розмінування.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
У зв’язку з проведенням розмінування об’єктів дорожньої інфраструктури Наказом начальника Служби відновлення у Харківській області впроваджено закриття руху для усіх транспортних засобів на автомобільній дорозі державного значення Т-21-10 Шевченкове – Балаклія – Первомайський – Кегичівка на ділянці км 41+700 – км 44+700 в обох напрямках руху, у період з 09.00-14.00 год.
Перекриття триватиме з 19.06.2023 по 22.06.2023 включно.
Просимо учасників дорожнього руху враховувати тимчасові незручності.
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