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16.06.2023  14:20   Віталій Хінєвіч

На Харківщині тимчасово закриють для проїзду одну з доріг

Закриття дороги пов'язане із проведенням розмінування.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
 
У зв’язку з проведенням розмінування об’єктів дорожньої інфраструктури Наказом начальника Служби відновлення у Харківській області впроваджено закриття руху для усіх транспортних засобів на автомобільній дорозі державного значення Т-21-10 Шевченкове – Балаклія – Первомайський – Кегичівка на ділянці км 41+700 – км 44+700 в обох напрямках руху, у період з 09.00-14.00 год.
 
Перекриття триватиме з 19.06.2023 по 22.06.2023 включно.
 
Просимо учасників дорожнього руху враховувати тимчасові незручності.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області продовжують відновлювати мости та дороги.
 
Источник:   Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області
 Тэги:  харків, дороги
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