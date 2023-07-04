На Харківщині розшукували підлітків на велосипедах

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцейських офіцерів громад в Харківській області, розшуки хлопців проходили у Мерефі.

3 червня, о 16:20 до правоохзоронців звернулась занепокоєна місцева мешканка. Жінка розповіла, що її 12-річний син пішов кататись з другом 10-років на велосипеді о 11-годині ранку та до теперішнього часу не повернувся.