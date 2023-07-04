    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині розшукували підлітків на велосипедах
04.07.2023  09:43   Рита Парфенова

На Харківщині розшукували підлітків на велосипедах

Хлопці зранку пішли кататися та сполошили батьків.

У Мерефі Харківської області шукали двох хлопців, які поїхали кататися на велосипедах
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцейських офіцерів громад в Харківській області, розшуки хлопців проходили у Мерефі.
 
3 червня, о 16:20 до правоохзоронців звернулась занепокоєна місцева мешканка. Жінка розповіла, що її 12-річний син пішов кататись з другом 10-років на велосипеді о 11-годині ранку та до теперішнього часу не повернувся.
 
На пошуки були задіяні всі наряди відділу поліції, орієнтування отримали співробітники інших підрозділів поліції. Поліцейським офіцерам громади #Мереф_янська_ТГ знадобилося менше години, щоб розшукати хлопців. Хлопці знаходились на озері у м. Мерефа.
 
За час перебування дітей без нагляду дорослих, правопорушень відносно них вчинено не було.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині розшукали жінку, яка не була на зв'язку із родичами майже чотири місяці:

 

Источник:   Поліцейські офіцери громад в Харківській області
 Тэги:  розшук, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.07 Надзвичайні події Чому зник хлопчик на Харківщині розповіли у поліції 02.07 Надзвичайні події Під Харковом знайшли зниклу безвісті дитину 29.06 Надзвичайні події У Харкові знайшли зниклу безвісті дівчинку
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 