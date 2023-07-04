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04.07.2023  10:38   Рита Парфенова

За неділю від коронавіруса на Харківщині померли 4 людини

В Харківській області за період 26 червня по 2 липня зареєстровано 306 підозр на захворювання COVID-19, з них мешканців м. Харків – 167.

коронавірус у Харкові

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центрі лабораторних досліджень, діагноз COVID-19 підтверджено у 110 осіб, у тому числі:

  • Харківський район – 84  (у тому числі місто Харків – 61),
  • Ізюмський – 8,
  • Богодухівський – 5,
  • Красноградський – 5,
  • Чугуївський – 4,
  • Куп’янський – 3,
  • Лозівський – 1 .

Одужало 144 хворих, померло – 4.

З початку епідемії по області зареєстровано 322537 лабораторно підтверджених випадків СOVID-19, з них 314816 хворих одужало, 7404 – померло.

Раніше РЕДПОСТ писав, що з 1 липня в Україні завершено карантин та режим надзвичайної ситуації у зв’язку з пандемією коронавірусу.

 

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавірус, харків
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