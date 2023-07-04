За неділю від коронавіруса на Харківщині померли 4 людини

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центрі лабораторних досліджень, діагноз COVID-19 підтверджено у 110 осіб, у тому числі:
- Харківський район – 84 (у тому числі місто Харків – 61),
- Ізюмський – 8,
- Богодухівський – 5,
- Красноградський – 5,
- Чугуївський – 4,
- Куп’янський – 3,
- Лозівський – 1 .
Одужало 144 хворих, померло – 4.
З початку епідемії по області зареєстровано 322537 лабораторно підтверджених випадків СOVID-19, з них 314816 хворих одужало, 7404 – померло.
Раніше РЕДПОСТ писав, що з 1 липня в Україні завершено карантин та режим надзвичайної ситуації у зв’язку з пандемією коронавірусу.