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05.07.2023  19:00   Дмитро Колонєй

На Харківщині ремонтують постраждалі від обстрілу Іскандерами будинки та забезпечують людей харчуванням та житлом

Тисячі мешканців Харківщини залишилися без належних умов проживання.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на очільника ХОВА Олега Синєгубова, у Первомайському вже відновлюємо житлові будинки, які постраждали після удару російського «Іскандеру». 
 
Внаслідок руйнувань майже 2 тисячі мешканців багатоповерхових будинків залишилися без належних умов проживання. 
 
Попри жахливі наслідки російського терору люди не хочуть покидати рідні стіни. В першу ніч надали тимчасове житло 200 жителям, забезпечуємо постраждалих харчуванням та всім необхідним.  
 
Першочергово робимо оперативні ремонтні роботи, доставили OSB-плити, поліетиленову плівку, надалі ж - працюватимемо над капітальним ремонтом житла.
 
Источник:   Телеграм-канал/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстріл, ремонт, харків, агрессия россии
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