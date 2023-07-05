05.07.2023 19:00 Дмитро Колонєй
На Харківщині ремонтують постраждалі від обстрілу Іскандерами будинки та забезпечують людей харчуванням та житлом
Тисячі мешканців Харківщини залишилися без належних умов проживання.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на очільника ХОВА Олега Синєгубова, у Первомайському вже відновлюємо житлові будинки, які постраждали після удару російського «Іскандеру».
Внаслідок руйнувань майже 2 тисячі мешканців багатоповерхових будинків залишилися без належних умов проживання.
Попри жахливі наслідки російського терору люди не хочуть покидати рідні стіни. В першу ніч надали тимчасове житло 200 жителям, забезпечуємо постраждалих харчуванням та всім необхідним.
Першочергово робимо оперативні ремонтні роботи, доставили OSB-плити, поліетиленову плівку, надалі ж - працюватимемо над капітальним ремонтом житла.
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