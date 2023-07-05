Окупанти обстрілюють власні позиції та високо оцінють точність ведення вогню ЗСУ (відео)

Про це свідчить перехоплення воєнної розвідки України.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на ГУР МО України, солдат окупаційнрої армії на Луганському напрямку порівнює для дружини точність ведення вогню двох армій:
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти плачуть та готові, аби їх пристрелили, або поранили.
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Беручись за будь-яку справу, подумайте про те, чи потрібна вона вам і що ви з цього отримаєте. А то, може, й братися за нього не варто?
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