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05.07.2023  18:34   Дмитро Колонєй

Окупанти обстрілюють власні позиції та високо оцінють точність ведення вогню ЗСУ (відео)

Про це свідчить перехоплення воєнної розвідки України.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на ГУР МО України, солдат окупаційнрої армії на Луганському напрямку порівнює для дружини точність ведення вогню двох армій:

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  • ▪️ «они точно не промахнутся, это не наши» (про прицільність ЗС України);
  • ▪️ «может, они думают, что вы — это укропы?»
  • ▪️ «правда, у нас какие-то дураки».

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти плачуть та готові, аби їх пристрелили, або поранили.

 

 

 

Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  перехоплення, агрессия россии, обстрл
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