У РФ мобілізуют до армії селищами (відео)

Про це свідчить перехоплення воєнної розвідки України.«
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на ГУР МО України, мобілізований солдат окупаційної армії з Ростовської обасті розповідає про проведення мобілізації у населених пунктах країни-агресорки.
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За його словами, в селищі, про яке він говорить, вигребли всіх, нікого нет залишилося.
Населені пункти відправляють на війну цілком, іноді навіть у одному підрозділі.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти плачуть та готові, аби їх пристрелили, або поранили.
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День може виявитися дуже вдалим. Він визначатиметься не так логікою, як емоціями та бажаннями.
Вдень у Харкові на якийсь час небо затягнеться хмарами, але вечір буде ясним, як і ранок. Без опадів.
В Україні 4 липня відзначають День Нацполіції. Свято порівняно молоде, хоча дата його відзначення вже переносилася.
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