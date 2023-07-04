04.07.2023 18:34 Дмитро Колонєй

У РФ мобілізуют до армії селищами (відео)

Про це свідчить перехоплення воєнної розвідки України.«

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на ГУР МО України, мобілізований солдат окупаційної армії з Ростовської обасті розповідає про проведення мобілізації у населених пунктах країни-агресорки.

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За його словами, в селищі, про яке він говорить, вигребли всіх, нікого нет залишилося.

Населені пункти відправляють на війну цілком, іноді навіть у одному підрозділі.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти плачуть та готові, аби їх пристрелили, або поранили.