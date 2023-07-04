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04.07.2023  18:00   Віталій Хінєвіч

У Харкові деякі трамваї змінять свій маршрут

Зміна маршруту пов'язана з аварійним ремонтом високовольтного обладнання на тяговій підстанції.


У Харкові деякі трамваї змінять свій маршрут
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Рух трамваїв на вул. Героїв Праці та пр. Тракторобудівників, від вул. Академіка Павлова до розворотного кола «Салтівське», буде заборонений з 11:00 до 14:00 5 липня.
 
У цей час трамваї курсуватимуть так: 
 
№16: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» - вул. Шевченка - вул. Мойсеївська - вул. Віринська - в’їзд Семиградський - вул. Академіка Павлова - вул. Героїв Праці - вул. Шевченка - розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;
 
№16А: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» - вул. Шевченка - вул. Героїв Праці - вул. Академіка Павлова - в’їзд Семиградський - вул. Віринська - вул. Мойсеївська - вул. Шевченка - розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;
 
№27: розворотне коло «Новожанове» - вул. Москалівська - вул. Гольдбергівська - вул. Молочна - пл. Захисників України - пр. Героїв Харкова - вул. Академіка Павлова - вул. Героїв Праці - вул. Шевченка - розворотне коло «Журавлівський гідропарк».
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківський метрополітен скоротив інтервал руху поїздів.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, трамваї
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