04.07.2023 19:00

У Харкові триває екологічна акція «Пластик рятує життя»

Проводять захід громадська організація та освітяни Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на Міськраду, учні, батьки та працівники школи №66, а також мешканці мікрорайону беруть участь в екологічній акції «Пластик рятує життя», яку ініціювала ГО «Місто майбутнього».





Як поінформували у Адміністрації Основ’янського району, мета проєкту - зібрати пластикові кришечки, кошти з переробки яких підуть на закупівлю розвідувального БПЛА для ЗСУ. Учасники вже зібрали і відправили 5 кг пластику.