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04.07.2023  19:00   

У Харкові триває екологічна акція «Пластик рятує життя»

Проводять захід громадська організація та освітяни Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на Міськраду, учні, батьки та працівники школи №66, а також мешканці мікрорайону беруть участь в екологічній акції «Пластик рятує життя», яку ініціювала ГО «Місто майбутнього».


 

Як поінформували у Адміністрації Основ’янського району, мета проєкту - зібрати пластикові кришечки, кошти з переробки яких підуть на закупівлю розвідувального БПЛА для ЗСУ. Учасники вже зібрали і відправили 5 кг пластику.

 

Тэги:  діти, акція, харків, екологія
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