У Харкові триває екологічна акція «Пластик рятує життя»

Проводять захід громадська організація та освітяни Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на Міськраду, учні, батьки та працівники школи №66, а також мешканці мікрорайону беруть участь в екологічній акції «Пластик рятує життя», яку ініціювала ГО «Місто майбутнього».
Як поінформували у Адміністрації Основ’янського району, мета проєкту - зібрати пластикові кришечки, кошти з переробки яких підуть на закупівлю розвідувального БПЛА для ЗСУ. Учасники вже зібрали і відправили 5 кг пластику.
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