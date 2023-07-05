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05.07.2023  18:00   Дмитро Колонєй

На Харківщині розшукували зниклого безвісті підлітка

На Харківщині хлопець пішов з дому в невідомому напрямку.

Знайшли зниклого безвісті підлітка на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, 5 липня 2023 року, близько 12:00 до ізюмських правоохоронців звернулася мешканка Барвінкового з проханням допомогти розшукати хлопчика, опікуном якого вона є. 13-річний підліток пішов тог дня з дому в невідомому напрямку та до теперішнього часу не повернувся.  
 
Поліцейські негайно розпочали пошукові заходи. Впродовж декількох годин поліцейські знайшли втікача та повернули додому.
 
З хлопчиком та його опікунами було проведено бесіду профілактичного характеру. 
 
Поліція звертається до батьків та піклувальників із закликом якомога більше приділяти малолітнім та неповнолітнім дітям уваги, та у разі їх зникнення не гаяти часу й звертатися за номером 102!
 

 

Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  розшук, зник підліток, хароків, знайдено
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