05.07.2023 18:00 Дмитро Колонєй

На Харківщині розшукували зниклого безвісті підлітка

На Харківщині хлопець пішов з дому в невідомому напрямку.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, 5 липня 2023 року, близько 12:00 до ізюмських правоохоронців звернулася мешканка Барвінкового з проханням допомогти розшукати хлопчика, опікуном якого вона є. 13-річний підліток пішов тог дня з дому в невідомому напрямку та до теперішнього часу не повернувся.

Поліцейські негайно розпочали пошукові заходи. Впродовж декількох годин поліцейські знайшли втікача та повернули додому.

З хлопчиком та його опікунами було проведено бесіду профілактичного характеру.

Поліція звертається до батьків та піклувальників із закликом якомога більше приділяти малолітнім та неповнолітнім дітям уваги, та у разі їх зникнення не гаяти часу й звертатися за номером 102!