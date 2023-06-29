У Харкові знайшли зниклу безвісті дівчинку

6-річну дитину у Харокві розшукували правоохоронці та пошукові загони містян.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Пошуковий загін Мілена та ГУ Нацполіції, у Харкові знайшли зниклу безвісті Діану Юрченко. Дівчина, яка мешакє на вулиці Миру біля автобусної зупинки "Івана Каркача", станція метро "Індустріальна", зникла під час прогулянки біля власного будинку 90А по вулиці Миру близько 16:00.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині розшукали жінку, яку не могли знайти майже чотири місяці.
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