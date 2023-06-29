29.06.2023 20:20 Дмитро Колонєй

У Харкові знайшли зниклу безвісті дівчинку

6-річну дитину у Харокві розшукували правоохоронці та пошукові загони містян.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Пошуковий загін Мілена та ГУ Нацполіції, у Харкові знайшли зниклу безвісті Діану Юрченко. Дівчина, яка мешакє на вулиці Миру біля автобусної зупинки "Івана Каркача", станція метро "Індустріальна", зникла під час прогулянки біля власного будинку 90А по вулиці Миру близько 16:00.

На пошуки зниклої був орієнтований особовий склад поліції.

Вже за кілька годин дівчину виявили на одній зі станцій метро. Як з'ясувалося, вона разом з іншими дітьми поїхала кататися на метро. З дітьми та їх батьками поліцейські провели виховну бесіду.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині розшукали жінку, яку не могли знайти майже чотири місяці.

Источник: ПЗ Мілена, ГУ Нацполіції

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